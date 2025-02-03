Экс-тренер «Рубина» Слуцкий рассказал о методах работы в Китае

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Главный тренер «Шанхая Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о методах воспитания футболистов в Китае.

«У них свои законы, трансферные окна. Специфика сумасшедшая, но при этом безумно интересная. Есть фишка, нам бы не помешала: любой тренер, учитель, преподаватель может бить подопечных. Если ты чем‑то недоволен, как «дал леща» – и все понимают, что тренер гневается. Нельзя на улице бить людей, а если ты тренер, то чему‑то учишь. Это как метод педагогического воздействия. Ты отдал ребенка в школу, к нему учитель может применять физические методы воздействия», – заявил Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале «ТНТ».

Напомним, тренер работает в Китае с 2023 года. С «Шанхаем Шэньхуа» он взял серебро национального чемпионата и Суперкубок Китая.

Слуцкий работал в «Рубине» с 2019 по 2022 год. Под его руководством казанцы сумели занять четвертое место в сезоне 2020/21, а в сезоне 2021/22 вылетели в Первую Лигу.