Экс-тренер «Рубина» назначен главным тренером «Ростова»

Виталий Кафанов — экс-наставник вратарей в казанском «Рубине» — сегодня назначен главным тренером «Ростова». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, Виталий Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год тренером вратарей в штабе Курбана Бердыева, а также с 2019 года по настоящее время, выполняя обязанности ассистента главного тренера. Кроме того, специалист занимает должность тренера вратарей в сборной России.

Ранее Кафанов опять же в бригаде Бердыева 10 лет работал тренером вратарей в «Рубине» (2002-2013, 2018-2019 гг.), сборной Казахстана и смоленском «Кристалле». В последнем на протяжении полугода он также занимал должность и. о. наставника после ухода Бердыева в «Рубин» — это единственный опыт работы специалиста в роли главного тренера.