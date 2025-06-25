Экс-тренер «Рубина» Кафанов порассуждал, стоит ли уходить из «ПСЖ» Матвею Сафонову

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Экс-тренер «Рубина» по вратарям, а ныне специалист, работающий в штабе сборной России по футболу, Виталий Кафанов высказался по поводу возможного продолжения карьеры в Европе голкипера Матвея Сафонова.

Напомним, на неделе появился слух, что экс-вратарь «Краснодара» может перейти в английский «Борнмут» или турецкий «Галатасарай».

«Если вообще не играть в «ПСЖ», то нужно уходить. Но Матвей сыграл 17 матчей, и каждый матч — большой опыт. Если бы он совсем не играл, тогда другое дело. Если будет ещё один такой сезон у Матвея, где он сыграет столько же, то нужно оставаться в Париже. Может, он, наоборот, больше игр сыграет — год даром не прошёл, опыта больше стало. Если бы Матвей не сыграл ни разу за «ПСЖ», то я бы сказал, что надо уходить. В любом случае решение принимать надо ему самому», – цитирует Кафанова сайт «Legalbet.ru».

В составе «ПСЖ» Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 2024/25.