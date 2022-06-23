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Спорт
23 июня 2022  10:45
Дамир Садриев

Экс-тренер «Металлурга», СКА и сборной России войдет в штаб Знарка в «Ак Барсе»

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Бывший наставник магнитогорского «Металлурга» Денис Коротышев войдет в тренерский штаб «Ак Барса». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в казанском клубе специалист будет отвечать за физическую подготовку команды. 

Ранее Коротышев работал тренером по физической подготовке в петербургском СКА, а также в сборной России по хоккею на Кубке мира-2016, чемпионатах мира 2018 и 2019 годов и Олимпиаде-2018. 

Минувший сезон тренер отработал в «Металлурге», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. В 2017 году Коротышев стал обладателем трофея, работая в тренерском штабе Олега Знарка в СКА.

Напомним, Знарок должен стать будущим тренером «Ак Барса». При этом об официальном назначения специалиста пока не сообщалось.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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