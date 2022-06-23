Экс-тренер «Металлурга», СКА и сборной России войдет в штаб Знарка в «Ак Барсе»

Бывший наставник магнитогорского «Металлурга» Денис Коротышев войдет в тренерский штаб «Ак Барса». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в казанском клубе специалист будет отвечать за физическую подготовку команды.

Ранее Коротышев работал тренером по физической подготовке в петербургском СКА, а также в сборной России по хоккею на Кубке мира-2016, чемпионатах мира 2018 и 2019 годов и Олимпиаде-2018.

Минувший сезон тренер отработал в «Металлурге», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. В 2017 году Коротышев стал обладателем трофея, работая в тренерском штабе Олега Знарка в СКА.

Напомним, Знарок должен стать будущим тренером «Ак Барса». При этом об официальном назначения специалиста пока не сообщалось.