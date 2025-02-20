Экс-тренер казанского «Зенита» Алекно награжден благодарностью от Владимира Путина

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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно награжден благодарностью от президента Российской Федерации Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола в своем телеграм-канале.

«Поздравляем Владимира Романовича! Желаем многих побед и плодотворной работы на благо российского спорта!» – говорится в сообщении пресс-службы ВФВ.

Напомним, Алекно тренировал казанский «Зенит» с 2008 по 2021 годы. Под его руководством казанцы девять раз становились чемпионами России, шесть раз брали Кубок и восемь раз Суперкубок страны, пять раз становились победителями Лиги чемпионов и единожды побеждали на клубном чемпионате мира.

В нынешнем сезоне Алекно возглавил петербургский «Зенит». В данный момент его команда идет на четвертом месте в таблице Суперлиги.