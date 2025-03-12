Экс-тренер казанцев Рианчо: «Когда Бердыев работал в «Рубине», он был топ-клубом»

Фото: dinamo-mx.ru

Бывший тренер «Рубина» по физической подготовке Рауль Рианчо вспомнил работу в казанской команде под руководством Курбана Бердыева.

«Когда мы находились в «Рубине» с Курбаном Бердыевым, команда выступала в Лиге чемпионов два года подряд и выиграла два чемпионата страны. И еще мы играли в Лиге Европы. Когда Бердыев работал в «Рубине», он был топ-клубом», – передает слова испанца «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, при Бердыеве «Рубин» дважды взял чемпионство и один раз Кубок России, а также стал победителем Первого дивизиона страны.

В данный момент казанцы идут на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче команда Рашида Рахимова встретится с «Уралом» в рамках Кубка России. Игра состоится сегодня, 12 марта, в 16:00 по мск.