Экс-тренер «Ак Барса» Зубов назвал Вячеслава Войнова лучшим защитником лиги

Бывший тренер «Ак Барса» Павел Зубов назвал самого прогрессирующего защитника в Казани и самого сильного защитника Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Самый прогрессирующий за последние три сезона в «Ак Барсе»? Думаю, Дмитрий Юдин. Самый сильный защитник лиги? Вячеслав Войнов мне очень нравится. Бросок? Не только это, он вообще один из самых умных защитников. Думаю, он прилично поможет «Ак Барсу», – цитирует Зубова Metaratings.

Кроме того, наставник прокомментировал переход Даниила Журавлева в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». По словам Зубова, молодому защитнику стоило еще один сезон отыграть в «Ак Барсе» и «зафиксировать планку» уровня своей игры.

«Я бы на его месте ещё на сезон остался в «Ак Барсе». В плей-офф он здорово играл, просто здорово. До этого у него была «аритмия» – то вниз, то вверх. На протяжении всего плей-офф он держал планку, её надо было зафиксировать – и ещё сезончик побыть, потом ехать в НХЛ. Туда всегда успеешь, никуда это не денется», – подчеркнул Зубов.

Напомним, последние три сезона Зубов работал в тренерском штабе Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе».