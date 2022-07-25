Экс-тренер «Ак Барса» Крикунов: «Думал, что Яшкин переедет в Казань к Шипачеву»

Бывший тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов прокомментировал возвращение из НХЛ Дмитрия Яшкина, а также его переход в питерский СКА.

«Думаю, что в Питере Яшкин здорово сыграет. Конечно, с Шипачевым у них было идеальное сочетание, но и в СКА найдется центральный, который так же будет ему отдавать. Яшкин проводит много силовых единоборств, постоянно атакует защитников, классно играет на пятаке — его оттуда не сдвинешь.

Мы как-то посчитали — выяснилось, что он 90 процентов голов забил с чужого пятака. Яшкину туда отдавали на подправление, он забивал. Самое главное, что он не боится этой борьбы. Опять же, лигу Яшкин хорошо знает. Честно говоря, я думал, что он будет в Казани с Шипачевым, но там взяли Радулова», – цитирует Крикунова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня Яшкин вернулся в КХЛ и подписал контракт с питерским СКА.