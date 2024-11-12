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Экс-телеведующую Курбангалееву* финансировали британские спецслужбы
Одним из факторов, по которым бывшую российскую тележурналистку Фариду Курбангалееву* признали иностранным агентом, стало ее финансирование британскими разведывательными службами. Об этом сообщил представитель Министерства юстиции РФ во время судебного разбирательства по иску журналистки.
12 ноября суд отклонил иск Курбангалеевой* к Минюсту РФ с просьбой исключить ее из списка иноагентов. В конце июня Замоскворецкий суд заочным порядком решил арестовать Курбангалееву, обвиняемую в публичном оправдании терроризма с использованием СМИ или интернета, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Она была объявлена в международный розыск. По некоторым сведениям, она проживает в Чехии и ведет свой YouTube-канал.
*Физические лица, выполняющие функции иноагентов
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