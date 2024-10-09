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Экс-телеведущую Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки об армии
Бывшую телеведущаю, уроженку Казани Фариду Курбангалееву* объявили в международный розыск. Ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды, сообщает РИА Новости.
Фарида Курбангалеева в 2007-2014 годах была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Ранее она работала на региональном телевидении в Татарстане.
По данным СМИ, с 2022 года она покинула Россию и проживает в Праге, где ведет оппозиционный YouTube-канал с критикой российских властей.
*Внесена в перечень экстремистов и террористов
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