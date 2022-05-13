Экс-супруга главы «Фона» Ливады снова попала под суд, но дело было прекращено

Экс-супруга главы «Фона» Анатолия Ливады Диана Ахметзянова снова стала фигурантом уголовного дела разорившейся организации.

Как стало известно «Татар-информу», по версии следствия, с 2011 по 2015 год Ахметзянова заключала с дольщиками договоры купли-продажи на квартиры в строящихся жилых комплексах. На тот момент она была учредителем и директором ООО «Фон-Ривьера», руководителем ООО «ЖК Молодежный» и «Персона плюс».

Однако покупатели квартиры так и не получили, деньги им не вернули. Ущерб следствие оценило в более чем 78 млн рублей. Вину Ахметзянова признала полностью.

Сегодня бывшая супруга Ливады вновь оказалась на скамье подсудимых, дело рассматривал Ново-Савиновский районный суд Казани.

«В суде было установлено, что срок давности преступления истек в июне прошлого года. Уголовное преследование в отношении Ахметзяновой было прекращено», – рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что свой приговор глава «Фона» Анатолий Ливада и его бывшая супруга Диана Ахметзянова выслушали в феврале прошлого года.

За обман дольщиков Ливада получил почти пять лет, Ахметзянова отделалась условным сроком в три года.