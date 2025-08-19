Экс-судья РПЛ Федотов раскритиковал Талалаева за поведение и порекомендовал его удалить

Фото: fc-baltika.ru

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в игре пятого тура Премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Есть четкие рекомендации от департамента по тому, как резервные арбитры и ассистенты должны себя вести с тренерским штабом. За что показывать желтую – а это неспортивное поведение. И за что красную – агрессивное поведение и конфронтация. К резервному судье Машлякевичу был обращен нецензурный спич Талалаева, который легко читается по губам.

Почему он все это слышал, но пропустил мимо ушей? Я не понимаю. Это неуважение к арбитрам в первую очередь, а во вторую – за такие действия нужно, конечно, наказывать тренеров. Талалаеву лучше обратить внимание на то, почему его игроки не забивают с пяти метров. Пускай занимается своими футболистами, а не судейством», – сказал Федотов «Чемпионату».

Напомним, в данный момент «Балтика» идет на пятом месте в таблице РПЛ с девятью очками. Впереди идут «Рубин» (10), ЦСКА (11), «Краснодар» (12) и «Локомотив (13).