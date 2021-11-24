Экс-спортивный директор «Рубина» объяснил, почему команда не борется за чемпионство в РПЛ

Все решения в «Рубине» после 2013 года были в руках у Курбана Бердыева. Такая модель управления клубом и привела к тому, что клуб скатился от лидеров в середину турнирной таблицы. Таким мнением поделился экс-спортивный директор казанской команды Мухсин Мухамадиев, занимавший должность с 2008 по 2012 год, сообщает «Спорт-Экспресс».

«В 2013 году я уже не работал в клубе, поэтому мне сложно говорить. Думаю, что были проблемы, одна из которых — модель управления клубом. Все решения были сконцентрированы в руках Курбана Бекиевича, что сложно при всем его таланте», — сказал Мухамадиев.

Он подчеркнул, что для него резкий спад в результатах «Рубина» оказался неожиданным, так как с 2008 по 2012 год клуб был на подъеме и взял несколько трофеев, в том числе два чемпионства.