Киеву следует начать конфисковать российский газ, который поставляется в Европу через украинскую территорию, и самостоятельно продавать его в Евросоюз. Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады, бывший руководитель правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Депутат считает, что голубое топливо, пока не пересечет границы ЕС, принадлежит Москве, а значит подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.

«До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — рассуждает парламентарий.

Он также предлагает не обращать внимания на договоры о поставках газа, заключенные между Россией и странами Европы: после конфискации голубое топливо Киев может самостоятельно продавать его первоначальным покупателям, а деньги направлять на закупки оружия для ВСУ.

На сегодня «Газпром» продолжает транзит через Украину в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Через станцию «Суджа» каждый день прокачиваются чуть более 40 млн кубометров. В России не раз подчеркивали, что обязательства по газовым контрактам российской стороной неукоснительно соблюдаются. По словам Президента Владимира Путина, «Газпром» готов качать в Европу столько газа, сколько нужно.