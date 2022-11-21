Экс-совладельца казанского Анкор банка Антона Астахова осудили за мошенничество

Сегодня Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова — сына известного адвоката, бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова к 3,5 года колонии общего режима, сообщает местное информагентство «Взгляд-инфо». Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ущерб от которого составил 75 млн рублей. Речь идет об афере с кредитом саратовского «НВКбанка».

Следствие считает, что Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым в 2019 году предложили помощь в получении кредита директору ООО «Омега» Евгению Разгоняеву. По указанию Аресьева Разгоняев открыл в саратовском «Нижневолжском коммерческом банке» («НВКбанк», бенефициар Владислав Буров) кредитную линию, предоставив в залог подложные документы на маломерное судно и тягач. После получения кредита 75 млн рублей со счета «Омеги» были переведены на другие расчетные счета.

Ранее конкурный управляющий «Анкор банка» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» — требовал привлечь к субсидиарной ответственности на 5,9 млрд рублей 15 топ-менеджеров обанкротившегося татарстанского «Анкор банка». В их числе были сам Андрей Коркунов и сын Павла Астахова (член совета директоров и владелец доли в 9%).

АСВ сообщало, что в 2015 -2017 годах «Анкор банк» выдал заведомо невозвратные кредиты 47 «техническим» компаниям на общую сумму свыше 4 млрд рублей. Арбитраж посчитал, что оснований для привлечения к ответственности ряда топ-менеджеров, включая Антона Астахова, нет, так как их полномочия в банке были прекращены до 1 февраля 2016 года, когда у кредитной организации обнаружился недостаток имущества. Кроме того, суд пришел к выводу, что доля, которой владел сын бывшего детского омбудсмена, «не позволяла влиять на решения, принимаемые собранием акционеров».