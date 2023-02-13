Экс-советник Пентагона: Россия скоро ликвидирует 30 тыс. западных наемников на Украине

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предсказал скорую ликвидацию иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины. Он убежден, что этого не изменят никакие поставки оружия.

«Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий. <…> Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Макгрегор также говорил, что длительный конфликт нанесет Украине «непоправимый» ущерб. Конфликт он назвал результатом политической изоляции России от Европы и неверной политики США в 90-х.

Напомним, глава Росгвардии Виктор Золотов 3 февраля сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине наблюдается увеличение количества европейских наемников. По его данным, они хорошо подготовлены, так как принимали участие в вооруженных конфликтах в разных странах, где получили большой боевой опыт