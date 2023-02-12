Экс-советник Пентагона назвал два фактора, которые гарантируют России разгром ВСУ

Точность и массовость российской артиллерии гарантируют ей успех в разгроме ВС Украины. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom, передает РИА Новости.

«Войны, которые велись в последние сто лет, побеждались благодаря точной, разрушительной огневой мощи, – отметил полковник. – Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов. У России есть обе эти составляющие».

Он заявил, что монополия США, которую страна удерживала в этой сфере многие лет, «ушла в небытие» – такие системы есть и у России, и у Китая.

Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, добавил Макгрегор.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.