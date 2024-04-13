Украинская армия с каждым днем теряет все больше солдат, что говорит о скором конце конфликта. Такое мнение в интервью YouТube-каналу Reinvent Money высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Сейчас они ежедневно теряют больше солдат, чем когда-либо в прошлом. Мы не должны удивляться тому, что они разваливаются. Они рушатся и откатываются назад. Потери Германии в последние 9 месяцев Второй мировой войны были больше, чем за предыдущий период», – сказал аналитик.

Он отметил, что так всегда происходит в конце военных конфликтов. По словам полковника, потери украинской армии уже составили более полумиллиона человека и это количество продолжает расти.

Макгрегор также назвал бесчеловечным продолжение поддержки киевского режима, поскольку это только увеличивает число погибших, и призвал остановить конфликт.

«Путин выиграл», — приводит слова полковника РИА Новости.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.