Попытка поддерживать «умирающий киевский режим» в конфликте на территории Украины расшатывает политическую и экономическую обстановку в США и уничтожает их национальную мощь. В то же время Россия умело заручилась поддержкой в странах Латинской Америки, Африки, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

«Тот факт, что экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и Европы, превратив российский рубль в одну из самых сильных валют международной системы, едва ли укрепил глобальные позиции Вашингтона», — заявил он.

Макгрегор отметил, что Администрации Джо Байдена пора найти способ отказаться от опосредованного украинского конфликта против России. В настоящее время действия Белого дома провоцируют кризис доверия многих граждан страны к собственным властям. На прошлой неделе экс-советник американского военного ведомства также заявил о том, что Вашингтон не может полноценно поддерживать Киев боеприпасами и финансированием из-за отсутствия мощностей для восполнения американского и европейского арсенала.