Экс-советник Госдепа признал, что США наносили удары по энергообъектам других стран

США наносили удары по энергетической инфраструктуре других государств еще во времена Югославии и Ирака. Об этом в эфире турецкого канала TRT World рассказал бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.

В дискуссии с ним участвовал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил, что при атаках на Югославию НАТО оставлял людей без электричества и воды, аргументируя это нежеланием руководства страны принять условия альянса.

«Я не понимаю, почему позиция стран НАТО в этот раз отличается. Они должны понимать наши военные расчеты», — цитирует Полянского РИА Новости.

Карден добавил, что использование зимы в интересах операции тоже не новый ход — НАТО применял его как в кампании против Сербии, так и в 2003 году против Ирака. В заключение экс-дипломат выразил надежду, что конфликт на Украине удастся решить путем переговоров.

Напомним, что Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту.