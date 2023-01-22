Экс-советник главы Пентагона: США могут остановить бои на Украине одним звонком
Остановить конфликт на Украине может Президент США Джо Байден, совершив всего один звонок своему коллеге Владимиру Зеленскому, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его мнению, украинский лидер находится в полной зависимости от американских властей.
«Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться», — убежден Макгрегор (цитата по РИА Новости).
При этом он добавил, что в самостоятельные решения Зеленского «трудно поверить», а так как в Украину вложены такие «большие средства», что ее можно принимать не за отдельное государство, а за один из штатов США.
«Американцы могут остановить эскалацию в любой момент, когда захотят», – подчеркнул он, добавив, что Вашингтон, очевидно, пока такого желания не имеет.
Военная спецоперация на Украине идет с 24 февраля прошлого года – именно в этот день в обращении к жителям страны о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.