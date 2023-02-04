Россия будет проводить спецоперацию до полного разгрома ВСУ, которые при содействии коллективного Запада превратились в угрозу ее безопасности. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу России. Мы называем это "вторжением", но в действительности это контрудар», – приводит слова полковника РИА Новости.

Макгрегор заявил, что «русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России». Он сказал, что решение о полной демилитаризации украинской армии было принято российским Президентом Владимиром Путиным с самого начала спецоперации.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.