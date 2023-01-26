Решение Президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине привело власти США в отчаяние. Им же вызваны многие действия Штатов после 24 февраля 2022 года, уверен экс-советник главы Минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Мне кажется, сейчас мы [США] многое делаем из-за отчаяния», – цитирует его ТАСС.

Однако, добавил он, действия Москвы являются ответом на решение американской администрации «развязать войну против России». Он напомнил, что Россия следила за тем, как наращивается потенциал ВСУ и предупреждала, что «положит этому конец».

Макгрегор заметил, что поставляя Киеву «все, что только можно» Вашингтон пытается добиться победы Украины, однако не хочет замечать, что у нее «нет ни единого шанса каким-либо способом выиграть».

В то же время США игнорировали продолжают игнорировать стремление Москвы решить конфликт путем переговоров.