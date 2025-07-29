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Политика 29 июля 2025 20:26

Экс-советник Джорджа Буша призвал Россию объявить о победе над Украиной

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России следует объявить о победе над Украиной, поскольку она уже достигла значительной части своих целей. Такое мнение выразил бывший помощник экс-Президента США Джорджа Буша по вопросам России и Евразии Томас Грэм. Его слова приводит РИА Новости.

Грэм также указал, что перспективы вступления Украины в НАТО в обозримом будущем крайне малы. По его словам, США и их европейские союзники ясно дали понять: они не готовы рисковать открытым военным конфликтом с Россией ради защиты Украины, а потому не станут брать на себя подобные обязательства.

#россия и украина #Джордж Буш
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