Некоторые страны Евросоюза могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок России. Таким мнением в статье для журнала Foreign Affairs поделилась экс-советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

Она отметила, что именно к такому сценарию может привести наметившийся раскол в ЕС.

«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — приводит ее слова РИА Новости.

Помимо того, уверила Точчи, повлиять на позицию стран может ухудшение энергокризиса в Европе.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не использует нефть и газ как оружие для решения политических вопросов. Все сокращения поставок газа в Европу связаны с антироссийскими санкциями, затрудняющими ремонт и доставку турбин.