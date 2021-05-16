Экс-советница Рейгана Масси попросила у Путина российское гражданство

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента Владимира Путина предоставить ей гражданство России в эфире телеканала «НТВ».

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — сказала Масси.



По ее словам, она много лет вела активную работу по сближению народов двух стран. Масси хочет остаться в России, чтобы у нее была возможность продолжать свое дело, на которое она потратила достаточно много сил.



Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.



Американский лидер встречался с ней не менее 17 раз и подробно расспрашивал о русской культуре. Именно от нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии, подчеркнула Масси.



Также экс-советница Рейгана написала несколько книг о России, включая «Земля Жар-птицы. Краса былой России» в 1980 году и «Павловск: Жизнь русского дворца» в 1990 году.