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Ру Тат
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16 мая 2021  22:43
Розалия Хайруллина

Экс-советница Рейгана Масси попросила у Путина российское гражданство

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Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента Владимира Путина предоставить ей гражданство России в эфире телеканала «НТВ». 

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — сказала Масси.


По ее словам, она много лет вела активную работу по сближению народов двух стран. Масси хочет остаться в России, чтобы у нее была возможность продолжать свое дело, на которое она потратила достаточно много сил. 


Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.


Американский лидер встречался с ней не менее 17 раз и подробно расспрашивал о русской культуре. Именно от нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии, подчеркнула Масси.


Также экс-советница Рейгана написала несколько книг о России, включая «Земля Жар-птицы. Краса былой России» в 1980 году и «Павловск: Жизнь русского дворца» в 1990 году. 

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