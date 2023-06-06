Экс-сотрудника районного департамента Нижнекамска обвиняют в покушении на мошенничество

Завершено расследование уголовного дела о покушении на мошенничество против 35-летнего начальника юридического отдела Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2009 году местная жительница заключила с департаментом договор найма помещения по улице Кайманова. В 2023 году она обратилась к мужчине с просьбой помочь перевести квартиру в социальный найм, чтобы затем приватизировать.

Последний сообщил, что она должна через него передать сотрудникам исполкома 100 тысяч рублей для решения вопроса, при этом деньги мужчина собирался присвоить.

О противоправных действиях женщина сообщила правоохранителям. В процессе следственных мероприятий, проведенных СУ СКР по РТ и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, противоправную деятельность пресекли, когда 5 апреля мужчина получил деньги.