Экс-сотрудника Минэкологии РТ ждет суд за взятки от фирм за сокрытие нарушений

Экс-сотрудник Минэкологии Татарстана предстанет перед судом за взятки от фирм за сокрытие нарушений.

Как сообщили «Татар-информу» в СУ СК России по РТ, 26 июня прошлого года, находясь около деревни Малая Шильна Тукаевского района Татарстана, мужчина обнаружил разлив канализационных стоков, после чего встретился с директором фирмы и потребовал у него 200 тыс. рублей за непривлечение фирмы к ответственности. В тот же день мужчина передал ему всю сумму.

Кроме того, 27 июня в городе Менделеевске обвиняемый выявил нарушение законодательства в области охраны окружающей среды при прокладке тротуаров и сообщил руководителю подрядной организации, что за 100 тыс. рублей готов решить вопрос о непривлечении фирмы к ответственности.

Мужчину задержали после того, как он достал из своего автомобиля деньги, которые незадолго до этого туда по его требованию положил представитель подрядной организации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взяток». Дело направлено в суд для рассмотрения.