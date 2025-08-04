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Происшествия 4 августа 2025 14:40

Экс-сотрудника департамента Минобороны Сергея Пастухова приговорили к 4 годам колонии

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Бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Министерства обороны России Сергея Пастухова приговорили к четырем годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями.

Как уточняет ТАСС, суд приговорил Пастухова к четырем годам заключения с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также запретил ему в течение двух лет занимать должности в органах госвласти.

По версии следствия, Пастухов по липовым документам незаконно передал земельный участок в Ленинградской области в собственность иных лиц. В результате Минобороны России причинен ущерб на сумму более 80 млн рублей.

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