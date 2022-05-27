Экс-сотрудник Минсельхозпрода РТ пойдет под суд по делу о мошенничестве на 2,6 млн

В Татарстане в суд будет направлено уголовное дело в отношении 47-летнего экс-начальника организационного отдела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по Республике Татарстан. Он обвиняется в мошенничестве, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствием установлено, что начальник отдела министерства потребовал у субподрядчика, который готовил выставочный стенд к 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016», завысить стоимость сметы. таким образом, договор был заключен на 8,4 млн рублей, хотя фактически стоимость работ составила 5,7 млн рублей. Разницу злоумышленник похитил и потратил.

Свою вину мужчина признал и возместил ущерб.

В ближайшее время дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани.

