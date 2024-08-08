Экс-сотрудник исполкома Альметьевска получил 4 года колонии за взятку

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В Альметьевске вынесли приговор начальнику отдела торговли, потребительских услуг и развития предпринимательства местного Исполкома. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Выяснилось, что в период с 2021 по 2022 год чиновник ввел в заблуждение предпринимателей района и получил от них 334 тыс. рублей.

Суд, учитывая позицию обвинения, признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам колонии с запретом занимать госдолжности в течение 2,5 лет.