Экс-сотрудник Госстройнадзора РТ предстанет перед судом за получение взятки на миллион

Бывший сотрудник региональной инспекции Государственного строительного надзора предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на сумму более миллиона рублей.



Сотрудник инспекции получал от представителей компаний деньги за прием от них документов, подтверждающих отсутствие нарушений строительных норм.



Он получил взятки на сумму 420 тысяч рублей за прием этапов строительства и подписание актов выездных проверок от представителя фирмы в Набережных Челнах.



Всего в ходе расследования установили 5 фактов получения взяток сумму более миллиона рублей.



На данный момент мужчина находится под домашним арестом. Свою вину он признал и заключил соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в суд