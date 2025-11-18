news_header_top
Происшествия 18 ноября 2025 15:45

Экс-сотрудник ГБУ «БДД» в Альметьевске пойдет под суд за взятки на 2 млн

В Альметьевске бывшего сотрудника ГБУ «Безопасность дорожного движения» обвиняют в получении взяток.

С 2020 по 2024 год он, будучи специалистом, отвечающим за весогабаритный контроль, брал деньги от перевозчиков. За взятки он позволял грузовикам беспрепятственно проезжать мимо постов, невзирая на возможные нарушения.

Всего он получил 15 взяток — от 20 до 331 тысячи рублей каждая. Общая сумма составила более 2 миллионов рублей.

Суд отправил мужчину под домашний арест. На его имущество наложен арест на сумму более 2 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.

