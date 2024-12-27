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Экс-сотрудник ГАИ в Татарстане получил срок за избиение подростков
Бывший автоинспектор Агрызского района получил четыре года колонии за превышение должностных полномочий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Инцидент произошел в марте 2024 года. В ночное время в одном из сел Агрызского района автоинспектор заметил автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился подросток.
Юный водитель проигнорировал требования и попытался уехать. Но машина вышла из строя. После этого подросток вместе с тремя друзьями решил сбежать. Как установило следствие, инспектор догнал их, после чего нанес побои.
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