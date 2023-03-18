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Экс-сотрудник Федерального агентства ж/д транспорта попался на взятке
В Татарстане экс-сотрудник Приволжского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта обвиняется в получении взяток и мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как полагает следствие, в 2015 году мужчина получил взятку в виде недельной путевки в Турцию за то, что ввел в эксплуатацию без документов часть ж/д путей необщего пользования. В 2016 году за такую же услугу он получил 300 тыс. рублей. Кроме того, в 2016-2019 годах сотрудник получал ежемесячно по 30 тыс. рублей за общее покровительство по службе и беспрепятственное подписание актов - всего на сумму 1,2 млн рублей.
Помимо этого, «клиент» заключил фиктивный договор купли-продажи и оформил на близкую подругу сотрудника управления земельный участок в Елабужском районе стоимостью 500 тыс. рублей.
Также установлено, что в 2018 году он выдумал себе командировку в Уфу, в которую полетел за счёт управления.
«Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнил Шептицкий.
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