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Политика
27 октября 2022  06:53

Экс-сотрудник Белого дома: Путин предотвратил план США лишить РФ выхода к Черному морю

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Президенту Владимиру Путину удалось предотвратить план Соединенных Штатов лишить Россию выхода к Черному и Средиземному морю, передает РИА со ссылкой на экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, работавшего при администрации Рональда Рейгана. 

Он напомнил, что до 2014 года Россия арендовала военно-морские базы на полуострове Крым. Российский лидер предвидел опасность, которая грозила интересам страны после госпереворота в Киеве.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — высказался Робертс. 

Он резюмировал: Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав страны после референдумов. Робертс также напомнил, что за воссоединение с Россией проголосовали 97% жителей полуострова.

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