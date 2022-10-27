Президенту Владимиру Путину удалось предотвратить план Соединенных Штатов лишить Россию выхода к Черному и Средиземному морю, передает РИА со ссылкой на экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, работавшего при администрации Рональда Рейгана.

Он напомнил, что до 2014 года Россия арендовала военно-морские базы на полуострове Крым. Российский лидер предвидел опасность, которая грозила интересам страны после госпереворота в Киеве.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — высказался Робертс.

Он резюмировал: Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав страны после референдумов. Робертс также напомнил, что за воссоединение с Россией проголосовали 97% жителей полуострова.