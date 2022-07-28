Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову оштрафовали за дискредитацию ВС России

Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, передает РИА Новости.

Овсянникову признали виновной в нарушении статьи КоАП «Публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил». Физлицам по ней может грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. поводом стали ее негативные высказывания о спецоперации на Украине у Басманного суда в Москве во время рассмотрения вопроса об аресте муниципального депутата Ильи Яшина*, на которого завели уголовное дело о фейках о ВС России.

Напомним, Овсянникова стала известна в марте, когда, будучи редактором Первого канала, ворвалась в эфир новостей с плакатом пацифистского содержания. После того, как ее уволили, она устроилась на работу в немецкое издание Die Welt, но в начале июля она вернулась в Россию.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента