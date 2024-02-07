Экс-сотрудница ФНС получила вычет за родственницу, за что предстанет перед судом в РТ

В суд направлено дело в отношении экс-главного государственного налогового инспектора одного из отделов челнинской ИФНС. Женщину обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как выяснили экономические полицейские, в 2023 году обвиняемая незаконно получила код доступа к личному кабинету налогоплательщика своей родственницы, от ее имени сформировала налоговую декларацию на налоговый вычет на приобретение квартиры, указав в ней подлежащую возврату сумму в размере 89 тысяч рублей. Лично рассмотрев декларацию, подтвердила достоверность сведений и сумму налога. После перечисления денежных средств родственнице, воспользовавшись ее доверительным отношением, она забрала деньги себе.

Кроме того, женщина получила социальный налоговый вычет за стоматологические услуги, оказанные родственнице в размере 68 тысяч и 64 тысяч рублей.

При аналогичных обстоятельствах, пользуясь доверительным отношение знакомого, обвиняемая незаконно получила налоговый вычет в связи с приобретением им квартиры в размере 147 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд