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Экс-сотрудница ФНС получила вычет за родственницу, за что предстанет перед судом в РТ
В суд направлено дело в отношении экс-главного государственного налогового инспектора одного из отделов челнинской ИФНС. Женщину обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Как выяснили экономические полицейские, в 2023 году обвиняемая незаконно получила код доступа к личному кабинету налогоплательщика своей родственницы, от ее имени сформировала налоговую декларацию на налоговый вычет на приобретение квартиры, указав в ней подлежащую возврату сумму в размере 89 тысяч рублей. Лично рассмотрев декларацию, подтвердила достоверность сведений и сумму налога. После перечисления денежных средств родственнице, воспользовавшись ее доверительным отношением, она забрала деньги себе.
Кроме того, женщина получила социальный налоговый вычет за стоматологические услуги, оказанные родственнице в размере 68 тысяч и 64 тысяч рублей.
При аналогичных обстоятельствах, пользуясь доверительным отношение знакомого, обвиняемая незаконно получила налоговый вычет в связи с приобретением им квартиры в размере 147 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд
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