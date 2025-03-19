Экс-солистка «Миража» Гулькина рассказала, почему обиделась на Баскова

Певица Наталия Гулькина, ранее выступавшая в группе «Мираж», заявила, что обиделась на артиста Николая Баскова после того, как тот пропустил ее сольный концерт в Кремле по случаю дня рождения артистки. Напомним, 20 февраля Гулькиной исполнился 61 год.

«Просто позвонил его директор и сказал, что Коля заболел. Я надеялась, что он хотя бы позвонит и скажет. Понимаю, что голоса не было, но не настолько, чтобы не набрать номер и сказать: „Наташ, так и так“», - цитирует Гулькину «Пятый канал».

Она добавила, что очень ждала Баскова на своем концерте, но потом решила не злиться на него.

По ее словам, внимание и теплые слова друзей, посетивших ее концерт, стало самым дорогим подарком на день рождения.

Гулькина вошла в группу «Мираж» в 1986 году. Она исполнила вокальные партии для пяти песен: «Солнечное лето», «Безумный мир», «Я не хочу», «Электричество», «Волшебный мир». 3 марта 1987 года дебютный альбом группы «Звёзды нас ждут» увидел свет.

Певица покинула «Мираж» в 1988 году в связи с решением начать сольную карьеру.