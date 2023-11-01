Экс-солист Театра имени Джалиля поставил в Нижнем Новгороде балет про Буратино

Алессандро Каггеджи, экс-солист Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, поставил для Нижегородского театра оперы и балеты имени А.С. Пушкина балет в двух действиях «Золотой ключик», по сюжету известной сказки Алексея Толстого. Мировая премьера спектакля состоится 30 ноября. Напомним, Каггеджи служил в Казани с 2015 года. Но этим летом вместе с японкой Маной Кувабарой, также солисткой ТАГТОиБ, переехал в Екатеринбург – там они оба теперь служат в «Урал Опера Балет».

Одной из причин отъезда пары из Казани специалисты называли невостребованность Каггеджи в Театре имени Джалиля как балетмейстера. Здесь он, конечно, ставил – но только миниатюры или номера для Гала-концертов. Премьера последнего, на сюиту Сергея Рахманинова, состоялась в этом мае в финале очередного Нуриевского фестиваля. В Нижнем Новгороде артист уже пробовал себя в солидном проекте – «Терезин. Квартете», на музыку композиторов, погибших в немецких концлагерях – в рамках которого поставил один из четырех одноактных балетов.

Балет «Золотой ключик» по знаменитой сказке Толстого «Приключения Буратино» был поставлен еще в СССР, музыку к нему в 1955 году написал композитор Моисей Вайнберг (1919-1996). Премьера первой версии спектакля состоялась 10 июня 1962 года на сцене Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Но классической долгое время считалась версия Минтая Тлеубаева, которую он осуществил в Оперной студии Ленинградской консерватории; впервые ее показали публике 27 апреля 1974 года.

В той постановке на первом плане оказался не танец, а актерская игра и пантомима – балетмейстер считал, что так балет будет более понятным для детей. В 1992 году Тлеубаев сделал редакцию этого балета в на сцене театров «Русский камерный балет „Москва“» и «Классический балет XXI век», где они шли до 2012 года.

Как сообщает пресс-служба Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, либретто к новой версии «Золотого ключика» написал также Алессандро Каггеджи. «Да, балет основан на сказке Толстого, но он создан для нашего поколения digital natives, существующего в мире гаджетов и технологий. Такого «Золотого Ключика» зрители еще никогда не видели!», – заявил хореограф-постановщик.

Также, по его словам, он ставил «достаточно сложную задачу – создать спектакль, который привлечет не только детей, но и взрослых. Поэтому я бы скорее назвал балет не «детским», а «семейным». Спектакль будет очень красочным, сказочным, но в то же время современным, заставляющим задуматься».

Остается добавить, что в Нижегородском театре такой балет поставят впервые в истории. Дирижером-постановщиком выступает Федор Леднев, художником (сценография, костюмы) – Сергей Илларионов, они оба лауреаты премии «Золотая Маска».