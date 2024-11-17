Экс-солист группы «На-На» Левкин умер в 57 лет

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Скончался бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Ему было 57 лет. О смерти артиста в своих соцсетях сообщила его жена Маруся Левкина.

«Лети, мое солнышко», — говорится в посте.

Причины смерти певца она не раскрыла.

Владимир Левкин был солистом группы «На-На» с момента ее основания до 1998 года.