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Экс-солист группы «На-На» Левкин умер в 57 лет
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Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Скончался бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Ему было 57 лет. О смерти артиста в своих соцсетях сообщила его жена Маруся Левкина.
«Лети, мое солнышко», — говорится в посте.
Причины смерти певца она не раскрыла.
Владимир Левкин был солистом группы «На-На» с момента ее основания до 1998 года.
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