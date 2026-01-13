Экс-сноубордист Уайлд, выступавший за Татарстан, готовит к ОИ-26 Сарсембаева

Фото: соцсети Алены Заварзиной и Вика Уайлда

Двукратный олимпийский чемпион и российский сноубордист американского происхождения, выступающий за Татарстан, Вик Уайлд рассказал, что готовит Дмитрия Сарсембаева к Зимней Олимпиаде в Италии. Последний сменил российское гражданство на узбекское в июне 2025 года.

«Я тренирую на Кубке мира в течение месяца. Работаю с бывшим российским спортсменом Дмитрием Сарсембаевым, сейчас мы в Австрии. Он пропустил 18 из 21 или около того отборочных соревнований. Но мы надеемся, что он сможет квалифицироваться на Олимпийские игры. Сарсембаев планирует выступить на всех оставшихся этапах Кубка мира», – сказал Уайлд «ВсеПроСпорт».

Также Уайлд отметил, что устроился на эту работу на один месяц для того, чтобы персонально подготовить Сарсембаева к ОИ-26. Сам Уайлд сменил гражданство США на российское в сезоне 2012/13 и тогда же впервые дебютировал за новую страну на Кубке мира.

Вик Уйалд награжден Орденом за заслуги перед Отечеством (4-й степени), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (2-й степени) и медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Кроме того, он является заслуженным мастером спорта России.

На счету 28‑летнего Дмитрия Сарсембаева две золотые медали чемпионата мира среди юниоров (2016 и 2017 гг.) и «золото» Универсиады‑2019.

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдет в двух городах Италии, Милане и Кортина‑д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.