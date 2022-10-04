Экс-сенатор США: Мир не сразу, но признает новые регионы России

Мировое сообщество не сразу, но признает вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Такое мнение высказал РИА Новости бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

«Думаю, что это [присоединение новых субъектов к РФ] в политическом плане продвинет российские интересы, — рассказал Блэк. — Новые регионы не будут признаны большинством стран мира сразу... но в конечном счете это произойдет».

Собеседник агентства отметил, что при подобных ситуациях «лишь небольшое число ближайших союзников признают присоединение» — в целом этот процесс всегда постепенный. По мнению Блэка, Киев не сможет вернуть эти территории назад.

Референдумы, напомним, проходили с 23 по 27 сентября, договоры о присоединении к России новых территорий были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина.