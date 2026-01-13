news_header_top
Происшествия 13 января 2026 14:26

Экс-сенатор Рауф Арашуков хотел купить комфорт в тюрьме, а получил новый приговор

Отбывающий пожизненное заключение экс-сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков получил еще 10 лет к сроку наказания и штраф 120 миллионов рублей за попытку подкупить работника колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что взятку размером 6 миллионов рублей Арашуков дал одному из сотрудников колонии, где отбывает наказание. За эти деньги экс-сенатор планировал смягчить свой режим – избежать дисциплинарной ответственности, чаще видеться с близкими, а также принимать неограниченное число посылок.

Напомним, что Арашуков ранее был сенатором Совета Федерации от Карачаево-Черкесии и был приговорен к пожизненному заключению за создание ОПГ и организацию двух заказных убийств.

#карачаево-черкесия #совет федерации #взятка
