Экс-сенатор Арашуков заплатил три миллиона за комфортные условия в колонии

Экс-сенатор Рауф Арашуков, который отбывает пожизненный срок, через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии за создание комфортных условий.



Как сообщают РИА Новости, ФСБ РФ подтвердили факт дачи взятки в особо крупном размере сотрудникам колонии «Черный дельфин».



Против Арашукова возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.