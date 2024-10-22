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Происшествия 22 октября 2024 13:06

Экс-сенатор Арашуков заплатил три миллиона за комфортные условия в колонии

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Экс-сенатор Рауф Арашуков, который отбывает пожизненный срок, через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии за создание комфортных условий.

Как сообщают РИА Новости, ФСБ РФ подтвердили факт дачи взятки в особо крупном размере сотрудникам колонии «Черный дельфин».

Против Арашукова возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

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