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Экс-сенатор Арашуков заплатил три миллиона за комфортные условия в колонии
Экс-сенатор Рауф Арашуков, который отбывает пожизненный срок, через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии за создание комфортных условий.
Как сообщают РИА Новости, ФСБ РФ подтвердили факт дачи взятки в особо крупном размере сотрудникам колонии «Черный дельфин».
Против Арашукова возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.
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