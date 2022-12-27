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Происшествия
27 декабря 2022  18:44

Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства и хищения

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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль приговорены к пожизненному заключению за организацию двух убийств, создание ОПГ и хищение газа на 4,4 млрд рублей. 

«Суд не находит препятствий для назначения пожизненного срока Арашукову Раулю и Арашукову Рауфу», — цитирует судью Елену Гученкову РИА Новости.

Бывший сенатор понесет наказание за организацию убийства зампреда общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Аслана Жукова, советника главы республики Фраля Шебзухова и избиение свидетеля убийства. Отец Арашукова, кроме того, признан виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге России более 4,4 миллиарда рублей.

Еще четверым фигурантам их дела гособвинение попросило назначить длительные сроки лишения свободы в колониях строгого и общего режима.

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