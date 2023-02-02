Экс-руководителя бюро медико-социальной экспертизы по РТ будут судить за взятки в 3,5 млн

В Татарстане завершили расследование дел, возбужденных против 45-летней бывшей руководительницы бюро №41 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» и 59-летней экс-медсестры Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Разработку по данному делу вели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, с 2015 по 2020 год руководитель бюро получала от жителей Нижнекамска через посредников взятки, чтобы незаконно установить инвалидность третьей степени. В передаче средств в том числе участвовала и вторая обвиняемая.

По информации старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, справки об инвалидности получили 60 человек. Таким образом в общей сложности руководитель бюро получила более 3,5 млн рублей, а бывшая медсестра – порядка 495 тысяч рублей.

Уголовные дела о совершении 99 эпизодов получения взятки и мошенничества, а также дело о 9 эпизодах посредничества во взяточничестве и мошенничестве направлены на рассмотрение в суд.

Кроме того, из уголовного дела выделены материалы в отношении лиц, незаконно получавших пенсию по инвалидности.