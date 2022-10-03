Экс-руководитель пресс-службы Госкомитета РТ по туризму стала пресс-секретарем КГМУ

Оксана Аганина возглавила пресс-службу Казанского государственного медицинского университета. Ранее она руководила пресс-службой Госкомитета Татарстана по туризму.

Свое решение о переходе в КГМУ Аганина объяснила «Татар-информу» желанием сменить направление работы. «Медицина – интересное и новое для меня направление, хочется здесь попробовать свои силы. При этом я также буду работать со СМИ. Постараюсь усилить уровень медиаактивности и открытости, повысить качество информирования о деятельности медуниверситета», – рассказала она.

Оксана Аганина являлась бессменным пресс-секретарем госкомитета на протяжении семи лет – с октября 2015 года. Само ведомство было образовано в 2014 году.