Экс-ректор КАИ назначен помощником Президента Татарстана

Бывший ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов был назначен помощником Президента Татарстана Рустама Минниханова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте руководителя республики.

Каким направлением будет заниматься Гильмутдинов в новой должности, пока неизвестно.

Альберт Гильмутдинов окончил Казанский государственный университет. Затем работал в вузе на кафедре общей физики. С 2009 по 2012 год был сначала замминистра, а потом и главой Минобрнауки РТ. С 2012 по 2021 год занимал должность ректора КНИТУ-КАИ.