Экс-разыгрывающий УНИКСа может попасть в ЦСКА

Столичный ЦСКА близок к подписанию контракта с разыгрывающим испанской «Басконии» Пьеррией Хенри, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 28-летний Хенри, отыгравший сезон 2018–2019 в казанском УНИКСе, договорился о переходе в мадридский «Реал», где должен был составить пару разыгрывающих с Томасом Эртелем. «Реал» договорился с «Басконией» о сумме выкупа в размере 400 тыс. евро.

Ситуация изменилась после перехода защитника «Басконии» Луки Вильдосы в клуб НБА «Нью-Йорк Никс». Испанский клуб получил 2 млн долларов компенсации. Руководство «Басконии» решило увеличить цену за Хенри до миллиона долларов, что не устроило «Реал».

«Баскония» хочет продлить контракт с Хенри, однако ЦСКА является фаворитом в борьбе за американца. Армейцы рассматривают Пьеррию в качестве замены Майку Джеймсу, который отстранён от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса. Ранее главной целью ЦСКА был разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос. Армейцев не устроило, что баскетболист отложил принятие решения до августа и ждет предложение от клуба НБА.